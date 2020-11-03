Kondogbia é novo reforço do Atlético de Madrid e assina até 2024

O Atlético de Madrid anunciou a contratação do meio-campista Kondogbia através de suas redes sociais. O atleta assinou contrato até 2024 e até janeiro poderá participar apenas do Campeonato Espanhol e Copa do Rei. Na Liga dos Campeões, o jogador poderá ser inscrito apenas em janeiro caso os colchoneros avancem para as oitavas de final.

Os valores do acordo não foram divulgados por nenhum dos clubes. Kondogbia chega para suprir a saída de Thomas Partey, recém-contratado pelo Arsenal no último dia da janela de transferências. Além disso, o francês tem vasta experiência no futebol espanhol após passar os últimos três anos no Valencia, mas também ter tido uma passagem pelo Sevilla em 2012.