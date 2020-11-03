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futebol

Kondogbia é novo reforço do Atlético de Madrid e assina até 2024

Meio-campista francês chega para suprir saída de Thomas Partey para o Arsenal. Valores da operação não foram divulgados e atleta não pode jogar Champions League até janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2020 às 09:44

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 09:44

Crédito: Kondogbia foi anunciado como novo reforço do Atlético de Madrid na temporada (Divulgação/Valencia
O Atlético de Madrid anunciou a contratação do meio-campista Kondogbia através de suas redes sociais. O atleta assinou contrato até 2024 e até janeiro poderá participar apenas do Campeonato Espanhol e Copa do Rei. Na Liga dos Campeões, o jogador poderá ser inscrito apenas em janeiro caso os colchoneros avancem para as oitavas de final.
Os valores do acordo não foram divulgados por nenhum dos clubes. Kondogbia chega para suprir a saída de Thomas Partey, recém-contratado pelo Arsenal no último dia da janela de transferências. Além disso, o francês tem vasta experiência no futebol espanhol após passar os últimos três anos no Valencia, mas também ter tido uma passagem pelo Sevilla em 2012.

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