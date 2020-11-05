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Kondgobia diz estar animado para trabalhar com Diego Simeone

Em suas primeiras palavras como jogador do Atlético de Madrid, meio-campista francês se mostra ansioso e diz que clube lembra uma instituição familiar com bons valores...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2020 às 11:53

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 11:53

Crédito: Kondogbia assinou contrato com o Atlético de Madrid nos últimos dias (Divulgação/Valencia
O novo reforço do Atlético de Madrid, Kondogbia, está ansioso para fazer sua primeira partida sob comando de Diego Simeone. Após sair do Valencia para suprir a saída de Thomas Partey na equipe colchonera, o francês se mostra feliz em trabalhar com o técnico argentino e elogia a postura do treinador.
- Não posso esperar para jogar minha primeira partida. Até agora nunca pude trabalhar com Simeone, mas o que se vê de fora é que ele compete no nível máximo, que transmite valores como compromisso e trabalho, que são muito importantes para conseguir os objetivos.
O meio-campista também está animado para atuar no Wanda Metropolitano e sentir o lado positivo de jogar em casa na capital espanhola.
- Quando jogava no Calderón ou no Metropolitano me dei conta de que os torcedores transmitiam esses valores familiares. Falei com o presidente também. A primeira coisa que me vem à cabeça é que é um clube familiar, que carrega valores como trabalho, compromisso, superar a si mesmo, humildade. São coisas importantes no futebol e na vida.
Kondogbia também terá a oportunidade de atuar ao lado de Yannick Carrasco, ex-companheiro dos tempos de Monaco. O primeiro compromisso que o meio-campista terá pela frente será contra o Cádiz, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol. O atleta não pode jogar a fase de grupos da Liga dos Campeões por não estar inscrito.

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