Kondgobia diz estar animado para trabalhar com Diego Simeone

Crédito: Kondogbia assinou contrato com o Atlético de Madrid nos últimos dias (Divulgação/Valencia

O novo reforço do Atlético de Madrid, Kondogbia, está ansioso para fazer sua primeira partida sob comando de Diego Simeone. Após sair do Valencia para suprir a saída de Thomas Partey na equipe colchonera, o francês se mostra feliz em trabalhar com o técnico argentino e elogia a postura do treinador.

- Não posso esperar para jogar minha primeira partida. Até agora nunca pude trabalhar com Simeone, mas o que se vê de fora é que ele compete no nível máximo, que transmite valores como compromisso e trabalho, que são muito importantes para conseguir os objetivos.

O meio-campista também está animado para atuar no Wanda Metropolitano e sentir o lado positivo de jogar em casa na capital espanhola.

- Quando jogava no Calderón ou no Metropolitano me dei conta de que os torcedores transmitiam esses valores familiares. Falei com o presidente também. A primeira coisa que me vem à cabeça é que é um clube familiar, que carrega valores como trabalho, compromisso, superar a si mesmo, humildade. São coisas importantes no futebol e na vida.