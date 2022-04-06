Koeman vai assumir a seleção da Holanda após a Copa do Mundo 2022

A Federação Holandesa de Futebol anunciou nesta quarta-feira que Ronald Koeman voltará a ser o treinador da seleção holandesa após a Copa do Mundo de 2022. O técnico vai substituir Louis Van Gaal, que luta contra um câncer de próstata.> Barcelona está mais perto de renovar com Araújo

O último trabalho de Ronald Koeman foi no Barcelona, em que fez uma temporada irregular com a equipe e foi demitido em outubro de 2021. Pelo clube, o treinador somou 37 vitórias, 11 empates e 15 derrotas em 63 jogos disputados.

Koeman treinou a seleção holandesa entre 2018 e 2020 e somou 11 vitórias em 20 partidas à frente da equipe. Por meio de suas redes sociais, o treinador comemorou seu retorno em representar o seu país.

- Orgulho de compartilhar que depois da Copa do Mundo voltarei a cumprir o papel de treinador da Holanda. Muito ansioso para este novo desafio, para alcançarmos novos sucessos juntos - declarou Koeman.