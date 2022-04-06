Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Koeman vai assumir a seleção da Holanda após a Copa do Mundo 2022

Treinador voltará ao cargo na seleção holandesa substituindo Louis Van Gaal, que luta contra um câncer de próstata
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2022 às 09:54

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 09:54

A Federação Holandesa de Futebol anunciou nesta quarta-feira que Ronald Koeman voltará a ser o treinador da seleção holandesa após a Copa do Mundo de 2022. O técnico vai substituir Louis Van Gaal, que luta contra um câncer de próstata.> Barcelona está mais perto de renovar com Araújo
O último trabalho de Ronald Koeman foi no Barcelona, em que fez uma temporada irregular com a equipe e foi demitido em outubro de 2021. Pelo clube, o treinador somou 37 vitórias, 11 empates e 15 derrotas em 63 jogos disputados.
Koeman treinou a seleção holandesa entre 2018 e 2020 e somou 11 vitórias em 20 partidas à frente da equipe. Por meio de suas redes sociais, o treinador comemorou seu retorno em representar o seu país.
- Orgulho de compartilhar que depois da Copa do Mundo voltarei a cumprir o papel de treinador da Holanda. Muito ansioso para este novo desafio, para alcançarmos novos sucessos juntos - declarou Koeman.
Crédito: (Foto:LLUISGENE/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização
Editais e Avisos - 17/04/2026
Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados