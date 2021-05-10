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Koeman revela desejo de seguir no Barcelona: 'Tenho dois anos de contrato'

Treinador balança no cargo após eliminação na Liga dos Campeões e problemas encontrados em La Liga. Clube catalão ainda pode ser campeão espanhol...
LanceNet

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Publicado em 

10 mai 2021 às 12:36

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 12:36

Crédito: AVIER SORIANO / AFP
Ronald Koeman, treinador do Barcelona, garantiu que tem o desejo de continuar no comando do clube catalão. Em coletiva de imprensa, o holandês reforçou que ainda tem contrato e pretende continuar.
VEJA A TABELA DE LA LIGA
- O presidente demonstrou que confia em mim desde o primeiro dia. Não é um assunto que me preocupe. Tenho dois anos de contrato e me vejo como treinador do Barcelona na próxima temporada. Se não for assim, o presidente irá falar comigo, mas não é algo que vá acontecer até ao final do campeonato. O mais importante é o final da liga e não o meu futuro.Eliminado da Liga dos Campeões, o Barcelona ainda está na disputa do Campeonato Espanhol. Faltando três jogos, o Barça é o terceiro colocado, com 75 pontos. O líder Atlético de Madrid soma 77, enquanto o vice, Real Madrid, também tem 75.

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