Koeman revela desejo de seguir no Barcelona: 'Tenho dois anos de contrato'

- O presidente demonstrou que confia em mim desde o primeiro dia. Não é um assunto que me preocupe. Tenho dois anos de contrato e me vejo como treinador do Barcelona na próxima temporada. Se não for assim, o presidente irá falar comigo, mas não é algo que vá acontecer até ao final do campeonato. O mais importante é o final da liga e não o meu futuro.Eliminado da Liga dos Campeões, o Barcelona ainda está na disputa do Campeonato Espanhol. Faltando três jogos, o Barça é o terceiro colocado, com 75 pontos. O líder Atlético de Madrid soma 77, enquanto o vice, Real Madrid, também tem 75.