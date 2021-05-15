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futebol

Koeman revela desejo de seguir no Barcelona: 'Sinto o apoio do vestiário'

Apesar das desconfianças, treinador holandês quer continuar no comando do clube catalão para a próxima temporada...

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 09:40

LanceNet

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Publicado em 

15 mai 2021 às 09:40
Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Mesmo sendo um sonho distante, o Barcelona ainda tem chances matemáticas de conquistar La Liga. Quatro pontos atrás do líder Atlético de Madrid, Ronald Koeman balança no cargo. O desejo do treinador holandês, porém, é de seguir para a próxima temporada.
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- Já disse anteriormente que falaremos quando terminar a temporada. Eu estou contente e quero continuar, temos um caminho que não acaba esta temporada. Fizemos coisas boas e há indicações muito positivas. Nem tudo foi perfeito, mas nem tudo é horrível. Sinto o apoio do vestiário, mesmo dos jogadores a quem dei menos minutos. Claro que há decepção porque houve momentos em que podíamos ter chegado à liderança e não conseguimos, mas chegamos a estar a 12 pontos, algumas críticas são injustas. O importante é poder trabalhar num clube que te dá total confiança. Isso é o mais importante e posso e quero continuar se se mantiver assim.Com duas rodadas faltando em La Liga, o Barcelona terá pela frente o Celta de Vigo, neste domingo, às 13h30 (de Brasília). A última partida será contra o Eibar, no dia 23, às 13h.

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