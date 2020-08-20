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Koeman já tem três alvos prioritários para o Barcelona

Eric García, do Manchester City, Donny van de Beek, do Ajax, e Lautaro Martínez,
da Inter de Milão, seriam os nomes preferidos do novo treinador...
LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2020 às 13:29

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 13:29

Crédito: AFP
Ronald Koeman, novo treinador do Barcelona, já participa da reformulação do elenco. De acordo com o "AS", o holandês já definiu três alvos prioritários para o clube catalão. Eric García, do Manchester City, é o primeiro nome. O zagueiro fez a base no Barcelona e não quer renovar com o clube inglês. Seu desejo é retornar ao clube catalão.
Donny Van De Beek, do Ajax, também é um dos que interessa. O jogador esteve próximo do Real Madrid, mas o negócio não se concretizou devido às exigências financeiras do clube holandês.
Por último, Lautaro Martínez, da Inter de Milão, é o mais caro dos três. A Inter de Milão não venderá seu destaque com facilidade. O atacante argentino já vem sendo seguido há algum tempo pelo Barça.

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