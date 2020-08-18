Koeman já está em Barcelona para fechar o contrato

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Ronald Koeman voltará ao Barcelona. Com passagens pelo clube catalão como jogador, o holandês retorna como treinador. Após a demissão de Quique Sétien, o ex-zagueiro viajou à Espanha para assinar com o Barça.

Koeman deve ser oficializado nas próximas horas. Há dois dias, o holandês estava em Barcelona passando alguns dias de folga. A crise esportiva no Barça fez com que o CEO do clube, Òscar Grau, viajasse para fechar o contrato.