Koeman fala após derrota do Barcelona: 'Golpe duríssimo'

Crédito: Josep LAGO / AFP

Após a derrota por 2 a 1 para o Granada, o Barcelona perdeu a chance de assumir a liderança de La Liga. Ronald Koeman, treinador do clube catalão, acabou expulso na partida. Para ele, o resultado é um duro golpe.

VEJA A TABELA DE LA LIGA

- A derrota foi um golpe muito duro porque não dependemos mais de nós mesmos. Temos que elevar o moral. O jogo de domingo é crucial para mim até o final da temporada. É muito importante voltar a vencer no domingo. É vital para as nossas aspirações tentar vencer o campeonato. As apostas ainda são altas. Nenhum time tem um jogo fácil.Koeman também falou sobre o setor defensivo e as falhas que ocorreram na derrota.