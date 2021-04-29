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futebol

Koeman fala após derrota do Barcelona: 'Golpe duríssimo'

Treinador foi expulso em jogo que valia a liderança do Campeonato Espanhol...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 17:16

LanceNet

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Publicado em 

29 abr 2021 às 17:16
Crédito: Josep LAGO / AFP
Após a derrota por 2 a 1 para o Granada, o Barcelona perdeu a chance de assumir a liderança de La Liga. Ronald Koeman, treinador do clube catalão, acabou expulso na partida. Para ele, o resultado é um duro golpe.
VEJA A TABELA DE LA LIGA
- A derrota foi um golpe muito duro porque não dependemos mais de nós mesmos. Temos que elevar o moral. O jogo de domingo é crucial para mim até o final da temporada. É muito importante voltar a vencer no domingo. É vital para as nossas aspirações tentar vencer o campeonato. As apostas ainda são altas. Nenhum time tem um jogo fácil.Koeman também falou sobre o setor defensivo e as falhas que ocorreram na derrota.
- No segundo tempo, a concentração na defesa não foi tão boa quanto no primeiro. Tivemos boas oportunidades de fazer o segundo, mas perdemos a concentração que nos fez perder o jogo hoje. O 1-1 muda o jogo. Tentamos continuar, mas não criamos muitas oportunidades depois. Eles se fecharam bem, com muitos jogadores atrás.

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