Koeman: 'Este é o momento de aceitar o cargo no Barcelona'

Ronald Koeman manifestou publicamente seu desejo de se juntar ao Barcelona em entrevista para a televisão “NOS” após sair da sede da Federação Holandesa nesta terça-feira. A ida no local foi com o objetivo de negociar sua saída, mas o comandante afirmou que não há nada definido, embora a situação esteja perto de ser finalizada.

- Este é o momento de aceitar o cargo de treinador do Barcelona. Eu gostaria, mas ainda não há um acordo definitivo, faltam as assinaturas no contrato. Só neste momento é 100% seguro. Não posso dizer nada mais.Koeman deve assinar um contrato por duas temporadas e levará um auxiliar técnico para ajudá-lo. Será o quinto técnico holandês na história culé após Marinus Michels, Johan Cruyff, Louis Van Gaal e Frank Rijkaard e todos eles conquistam títulos em suas passagens. O clube blaugrana espera anunciar o novo treinador ainda nesta terça-feira ou no máximo na quarta.