Koeman elogia jogo do Barcelona na Champions: 'Temos sede de vitória'

Crédito: Reprodução / Twitter Barcelona

Líder de seu grupo na Liga dos Campeões e dono da melhor campanha do torneio com cinco vitórias em cinco jogos, o técnico Ronald Koeman elogiou a postura de sua equipe diante do Ferencváros. Os catalães, mesmo sem Messi e Coutinho, que foram poupados, venceram os húngaros por 3 a 0 nesta quarta.

+ Veja a tabela da Liga dos Campeões- Fizemos um grande jogo desde o início, marcamos alguns grandes gols e talvez pudéssemos ter marcado mais. Temos de mostrar em todos os jogos que temos sede de vitórias e é isso que estamos a fazer na Liga dos Campeões, como esta noite - disse o holandês após o jogo.

Ronald Koeman também elogiou o atacante Antoine Griezmann, que deixou sua marca pelo terceiro jogo consecutivo. O treinador creditou a boa fase do francês à confiança que o camisa vem tendo.