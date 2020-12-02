Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Koeman elogia jogo do Barcelona na Champions: 'Temos sede de vitória'

Treinador afirmou que equipe fez excelente partida, lamentou chances que perdeu e celebrou fase na competição. Holandês também comemora momento de Griezmann...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 dez 2020 às 19:44

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 19:44

Crédito: Reprodução / Twitter Barcelona
Líder de seu grupo na Liga dos Campeões e dono da melhor campanha do torneio com cinco vitórias em cinco jogos, o técnico Ronald Koeman elogiou a postura de sua equipe diante do Ferencváros. Os catalães, mesmo sem Messi e Coutinho, que foram poupados, venceram os húngaros por 3 a 0 nesta quarta.
+ Veja a tabela da Liga dos Campeões- Fizemos um grande jogo desde o início, marcamos alguns grandes gols e talvez pudéssemos ter marcado mais. Temos de mostrar em todos os jogos que temos sede de vitórias e é isso que estamos a fazer na Liga dos Campeões, como esta noite - disse o holandês após o jogo.
Ronald Koeman também elogiou o atacante Antoine Griezmann, que deixou sua marca pelo terceiro jogo consecutivo. O treinador creditou a boa fase do francês à confiança que o camisa vem tendo.
- Griezmann sempre trabalhou muito para melhorar seu jogo e eficácia. Agora ele marca gols. A confiança é importante. Espero que ele continue com essa eficácia - afirmou o treinador.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados