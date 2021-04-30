Koeman elogia Guardiola: 'Todos os seus times jogam um ótimo futebol'

- Eu estou feliz por ele. Todos os times de Pep jogam um ótimo futebol. Ele está fazendo isso de novo com o City. Embora em sua época no Barça ele tivesse uma equipe que era ainda mais definitiva e poderia ter tido um sucesso incrível no futebol. Naquela época eu vi jogos que pensei que não poderiam ser melhores. Naquela época, o Barça era perfeito para mim.Sobre Messi, Koeman garantiu que o argentino está "de volta ao seu melhor". O Barcelona volta a jogar no domingo (2), às 16h (de Brasília). O adversário será o Valencia.