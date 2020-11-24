Klopp volta a elogiar Firmino ao comparar Liverpool com orquestra

Crédito: Firmino é muito elogiado por Klopp em coletiva (JON SUPER / POOL / AFP

Após defender Roberto Firmino de críticas, o técnico Jurgen Klopp fez questão de elogiar as qualidades do atacante brasileiro. O alemão utilizou da metáfora para comparar seu time como uma orquestra sinfônica na qual o camisa nove tem conhecimento para tocar diversos instrumentos, ou seja, fazer diversas funções dentro do campo.

- Marcar (gols) sempre foi importante para Firmino, mas ele é um jogador completo. Um time de futebol é como uma orquestra, você tem diferentes pessoas para diferentes instrumentos. Uns são mais altos do que outros, mas todos são importantes para o ritmo. Firmino toca 12 instrumentos na nossa orquestra.

O comandante também disse que prefere contar sempre que puder com a presença do brasileiro na equipe e que não tem nenhum tipo de preocupação com o atleta.

- Nós podemos jogar bem sem ele, mas certamente eu o quero no campo. Ele é incrível. Eu não tenho preocupação alguma. Eu sei que de tempos em tempos ele vai marcar gols.