Klopp sai em defesa de Thiago e alfineta críticos: 'Falam m...'

- Ele chegou tarde, depois ele teve Covid-19, se machucou e ainda teve que se adaptar a uma nova equipe. Tivemos de reconstruir a defesa a cada três dias e isso não tem sido bom para Thiago, que, apesar disso, tem feito jogos excepcionais. Dizer que se o Thiago está em campo a gente não tem mais um bom desempenho é apenas uma percepção do público. Eles falam merda, deixe-me dizer assim. Eles não estão corretos. Todo mundo precisa de tempo para se adaptar - disse à "Sky Sports".Mesmo satisfeito com as exibições de Thiago, Klopp acredita que ele ainda pode melhorar, assim como o restante da equipe, que não vive um bom momento na Premier League.