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futebol

Klopp sai em defesa de Thiago e alfineta críticos: 'Falam m...'

Treinador dos Reds não gostou dos comentários que diziam que o meio-campista estaria atrapalhando o restante da equipe em campo...
LanceNet

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Publicado em 

20 fev 2021 às 10:55

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 10:55

Crédito: AFP
Jürgen Klopp defendeu Thiago Alcântara após as duras críticas sofridas pelo meio-campista na Inglaterra. Com uma difícil adaptação, o espanhol ainda não conseguiu demonstrar seu bom futebol. Apesar disso, o comandante do Liverpool acredita que ele tem ajudado.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
- Ele chegou tarde, depois ele teve Covid-19, se machucou e ainda teve que se adaptar a uma nova equipe. Tivemos de reconstruir a defesa a cada três dias e isso não tem sido bom para Thiago, que, apesar disso, tem feito jogos excepcionais. Dizer que se o Thiago está em campo a gente não tem mais um bom desempenho é apenas uma percepção do público. Eles falam merda, deixe-me dizer assim. Eles não estão corretos. Todo mundo precisa de tempo para se adaptar - disse à "Sky Sports".Mesmo satisfeito com as exibições de Thiago, Klopp acredita que ele ainda pode melhorar, assim como o restante da equipe, que não vive um bom momento na Premier League.
- Somos todos inteligentes o suficiente para julgar a situação corretamente aqui. Thiago pode jogar um futebol melhor, sim, mas todos nós podemos jogar um futebol melhor. Não há dúvida sobre isso.

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