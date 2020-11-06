Klopp sai em defesa de Firmino: 'Não posso ajudar as pessoas que não conseguem enxergar sua qualidade'

Após escutar críticas relacionadas ao futebol de Roberto Firmino depois de Diogo Jota ter marcado um hat-trick pela Liga dos Campeões, Jürgen Klopp saiu em defesa do brasileiro. Para o treinador dos Reds, o camisa 9 tem uma grande importância na equipe.

- Não vou perder tempo com isso. Em muitos jogos Firmino fez a diferença. Muitas vezes não marcou gols, mas marcou em outras vezes. Me sentiria envergonhado se tivesse de citar todas as qualidades do Bobby. Não posso ajudar essas pessoas, peço desculpa. Se eles não veem isto, não os posso ajudar - disse Klopp.Desde 2015 no Liverpool, Firmino se tornou uma peça chave dos Reds. O atacante, porém, vem sendo criticado pela falta de gols. Em 255 partidas pelo clube inglês, marcou 79 gols e deu 62 assistências.