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futebol

Klopp revela que quase não atendeu ligação para assumir o Liverpool

Técnico estava de férias com a família em 2015 quando recebeu ligação de agente dizendo sobre o interesse do time inglês. Alemão conversou com a família antes de aceitar proposta...

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 09:46

LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 09:46
Crédito: Shaun Botterill/POOL/AFP
Em entrevista ao site oficial do Liverpool, o técnico Jurgen Klopp revelou que quase não aceitou ser treinador do clube em 2015. Na época, o treinador estava de férias quando recebeu uma ligação para comandar os Reds e pensou em ignorar a chamada para aproveitar uma viagem à Portugal com a esposa e os filhos.
- Eu não esqueço do momento em que recebi a ligação do meu agente dizendo que o Liverpool estava interessado. Eu disse diversas vezes que estava no modo férias. Mas quando eu vi aquilo, eu senti que poderia ser algo interessante. Eu atendi e me senti excitado internamente. Primeiro, eu conversei com minha família. Eu me lembro dos dois garotos dizendo “sim”, então olhamos para Ulla (esposa de Klopp), ela nos olhou e disse: “parece que as férias acabaram”.O que a gente conhece depois desta ligação é história. Em cinco anos, Jurgen Klopp mudou a mentalidade do Liverpool e voltou a colocar os Reds no alto escalão do futebol europeu ao conquistar uma Liga dos Campeões e fez a equipe voltar a conquistar um título de Campeonato Inglês após 30 anos de seca.

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