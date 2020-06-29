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futebol

Klopp revela que acha Guardiola o melhor treinador do mundo

O alemão ficou feliz que as pessoas o coloquem como o principal técnico...

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 16:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jun 2020 às 16:13
Crédito: GIUSEPPE CACACE / AFP
Jurgen Klopp é considerado por muitos o melhor treinador do mundo após conquistar a Premier League com o Liverpool depois de 30 anos de espera. Porém, em entrevista ao "Bild", ele revelou que, na sua opinião, Pep Guardiola é seu preferido.
- Dizer que sou o melhor treinador do mundo não significa muito, porque vencemos tudo como equipe, juntos. Mas, para mim, de todos os treinadores que conheço, Guardiola é o melhor - disse Klopp.
Klopp estranha quando as pessoas o colocam no topo de melhores treinadores.
- Não há nada que eu possa fazer sobre isso, embora eu tenha ficado muito feliz em receber o prêmio de melhor treinador - revelou.E MAIS:Manchester United viaja e visa recuperar 5ª colocação no InglêsBarcelona oferece Rakitic ao Paris Saint-GermainSporting se interessa por Danilo Barbosa, atualmente no NiceBarcelona oficializa venda do brasileiro Arthur à JuventusTorcida do Zenit 'transforma' vírus em bola de futebol com mosaico 3D E MAIS:

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