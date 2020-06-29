Klopp revela que acha Guardiola o melhor treinador do mundo

Crédito: GIUSEPPE CACACE / AFP

Jurgen Klopp é considerado por muitos o melhor treinador do mundo após conquistar a Premier League com o Liverpool depois de 30 anos de espera. Porém, em entrevista ao "Bild", ele revelou que, na sua opinião, Pep Guardiola é seu preferido.

- Dizer que sou o melhor treinador do mundo não significa muito, porque vencemos tudo como equipe, juntos. Mas, para mim, de todos os treinadores que conheço, Guardiola é o melhor - disse Klopp.

Klopp estranha quando as pessoas o colocam no topo de melhores treinadores.