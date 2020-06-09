Klopp recomenda Gotze a procurar um clube em que seja protagonista

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Com contrato se encerrando no final da temporada, Mario Gotze não continuará no Borussia Dortmund. Com isso, Jurgen Klopp, ex-treinador do alemão e que hoje está no Liverpool, o aconselhou a procurar um novo clube onde seja protagonista.

- Todo mundo no mercado sabe que o contrato dele está acabando. Se as coisas não estão encaminhadas há um ano, é sinal que o ciclo está chegando ao fim. O Mario deve procurar um clube em que faça jogos seguidos, que lhe dê a sensação de que não irá sair todo jogo - revelou à "Sky Alemanha".

- O Mario precisa jogar, depois jogar de novo e de novo. Somente assim poderemos ver o 'velho Mario' de novo. Mas no Dortmund isso é impossível pela concorrência no ataque. Faz muito sentido que Mario deixe o Dortmund. Eu desejo que ele tenha muito sucesso. Considero um grande jogador e um ótimo caráter - completou.