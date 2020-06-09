Klopp recomenda Gotze a procurar um clube em que seja protagonista

Com contrato se encerrando no final da temporada, Mario Gotze não continuará no Borussia Dortmund. Com isso, Jurgen Klopp, ex-treinador do alemão e que hoje está no Liverpool, o aconselhou a procurar um novo clube onde seja protagonista.
- Todo mundo no mercado sabe que o contrato dele está acabando. Se as coisas não estão encaminhadas há um ano, é sinal que o ciclo está chegando ao fim. O Mario deve procurar um clube em que faça jogos seguidos, que lhe dê a sensação de que não irá sair todo jogo - revelou à "Sky Alemanha".
- O Mario precisa jogar, depois jogar de novo e de novo. Somente assim poderemos ver o 'velho Mario' de novo. Mas no Dortmund isso é impossível pela concorrência no ataque. Faz muito sentido que Mario deixe o Dortmund. Eu desejo que ele tenha muito sucesso. Considero um grande jogador e um ótimo caráter - completou.
Recentemente, Roma, Milan e Everton foram especulados como possíveis destinos do jogador. E MAIS:Bayern encara Frankfurt e visa mais uma final na Copa da AlemanhaTécnico da equipe sub-23 do Sporting deixa o cargoDeJuan Jones, do New England Revolution, pede representação negra no sistema educacionalCom mais de duzentos jogos mundo árabe, Eltinho quer título esse anoJuiz anula rebaixamentos de Amiens e Toulouse no Campeonato Francês'A cláusula de rescisão de Lautaro expira em 7 de julho', diz CEO da Inter de Milão E MAIS: