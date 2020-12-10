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Klopp reclama de tempo de análise do árbitro de vídeo: 'Demorou muito'

Treinador do Liverpool reconhece efetividade da ferramenta, mas diz que 'hoje não tem condições de dizer o VAR é uma boa ideia'. Técnico reclamou de demora na Champions...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2020 às 15:58

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 15:58

Crédito: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / AFP
Após o empate do Liverpool com o Midtjylland pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o técnico Jürgen Klopp reclamou da utilização do VAR na partida. De acordo com o comandante alemão, o juiz François Letexier, da França, demorou muito na tomada de decisão dos lances que foi acionado.
+ Veja a tabela da Liga dos Campeões- Demorou muito. Acho que as decisões foram certas, mas isso é muito complicado. Foram três ou quatro minutos esperando e estava muito frio para os jogadores - disse Klopp.
Apesar de reconhecer a efetividade da ferramenta, o técnico dos Reds disse afirmou agora ter um pé atrás com o árbitro de vídeo por conta da demora.
- Eu costumava ser uma das pessoas que achava o VAR uma boa ideia. Honestamente, não acho que posso dizer isso agora - concluiu.

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