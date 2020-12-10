Klopp reclama de tempo de análise do árbitro de vídeo: 'Demorou muito'

Crédito: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / AFP

Após o empate do Liverpool com o Midtjylland pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o técnico Jürgen Klopp reclamou da utilização do VAR na partida. De acordo com o comandante alemão, o juiz François Letexier, da França, demorou muito na tomada de decisão dos lances que foi acionado.

+ Veja a tabela da Liga dos Campeões- Demorou muito. Acho que as decisões foram certas, mas isso é muito complicado. Foram três ou quatro minutos esperando e estava muito frio para os jogadores - disse Klopp.

Apesar de reconhecer a efetividade da ferramenta, o técnico dos Reds disse afirmou agora ter um pé atrás com o árbitro de vídeo por conta da demora.