AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Klopp pode deixar o Liverpool em 2022 para treinar a Alemanha

Técnico alemão é o nome favorito para substituir Joachim Low após a Copa do Mundo de 2022. Comandante pode descansar por seis meses antes de assumir novo trabalho...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 10:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2021 às 10:15
Crédito: PHIL NOBLE / POOL / AFP
Jurgen Klopp pode deixar o Liverpool em 2022 para comandar a seleção alemã em 2023, de acordo com o “Bild”. Apesar do técnico ter contrato com a equipe de Anfield até 2024, o nome do treinador é o favorito para substituir Joachim Low após a Copa do Mundo. No entanto, o veterano de 53 anos faria uma pausa de seis meses na carreira antes de assumir o novo compromisso.Um dos incentivos para o técnico assumir o time nacional seria a Eurocopa 2024, que será sediada na Alemanha. Este cenário é considerado duas vezes mais provável do que Klopp cumprir os três anos e meio que ainda restam de seu vínculo com o Liverpool. No entanto, a saída do comandante neste próximo verão europeu é improvável e o alemão segue em Anfield na próxima temporada.
> Veja a tabela da Premier League
Desde que chegou ao Liverpool, Jurgen Klopp conquistou um título da Champions League e um troféu da Premier League. Caso cumpra seu contrato com os Reds, o treinador irá completar nove anos em um mesmo clube. Apesar das especulações, o comandante possui o apoio dos torcedores e dos proprietários da equipe.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

liverpool
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 14/07/2026
Imagem de destaque
Homem é detido ao tentar furtar bike elétrica em academia da Praia da Costa
Corrida eleitoral no ES segue indefinida a sete dias das eleições
A 7 dias das convenções, 7 dúvidas sobre a disputa eleitoral no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados