Klopp pode deixar o Liverpool em 2022 para treinar a Alemanha

Jurgen Klopp pode deixar o Liverpool em 2022 para comandar a seleção alemã em 2023, de acordo com o “Bild”. Apesar do técnico ter contrato com a equipe de Anfield até 2024, o nome do treinador é o favorito para substituir Joachim Low após a Copa do Mundo. No entanto, o veterano de 53 anos faria uma pausa de seis meses na carreira antes de assumir o novo compromisso.Um dos incentivos para o técnico assumir o time nacional seria a Eurocopa 2024, que será sediada na Alemanha. Este cenário é considerado duas vezes mais provável do que Klopp cumprir os três anos e meio que ainda restam de seu vínculo com o Liverpool. No entanto, a saída do comandante neste próximo verão europeu é improvável e o alemão segue em Anfield na próxima temporada.