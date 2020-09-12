Klopp elogia Leeds após vitória e parabeniza Salah por três gols

Crédito: OLI SCARFF / AFP

O técnico Jurgen Klopp alertou para as falhas defensivas do Liverpool diante da vitória por 4 a 3 sobre o Leeds, mas elogiou a postura da equipe em grande parte do jogo. O alemão também elogiou o time de Marcelo Bielsa, que impôs grande dificuldade na estreia do atual campeão da Premier League.

- Falhamos em algumas situações defensivas e por isso eles marcaram. Fora isso, estou feliz com o que fizemos com a bola porque foi muito difícil jogar contra o Leeds. A forma como eles jogam, se defendem, o jeito como eles encaram o desafio é muito bom. Ofensivamente foi bom e defensivamente podemos melhorar.

O comandante também destacou a participação de Salah, autor de três gols, como sendo peça decisiva no confronto.

- Ele é um jogador muito especial. Ele anotou mais três gols para sua lista, mas o desempenho ao redor foi excepcional neste jogo. De todas as boas performances de Salah, essa foi uma das melhores.