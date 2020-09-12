Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Klopp elogia Leeds após vitória e parabeniza Salah por três gols

Liverpool venceu duelo contra atual campeão da segunda divisão por 4 a 3 dentro do Anfield. Técnico alemão diz que esperava jogo intenso do adversário na partida...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 18:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 set 2020 às 18:38
Crédito: OLI SCARFF / AFP
O técnico Jurgen Klopp alertou para as falhas defensivas do Liverpool diante da vitória por 4 a 3 sobre o Leeds, mas elogiou a postura da equipe em grande parte do jogo. O alemão também elogiou o time de Marcelo Bielsa, que impôs grande dificuldade na estreia do atual campeão da Premier League.
- Falhamos em algumas situações defensivas e por isso eles marcaram. Fora isso, estou feliz com o que fizemos com a bola porque foi muito difícil jogar contra o Leeds. A forma como eles jogam, se defendem, o jeito como eles encaram o desafio é muito bom. Ofensivamente foi bom e defensivamente podemos melhorar.
O comandante também destacou a participação de Salah, autor de três gols, como sendo peça decisiva no confronto.
- Ele é um jogador muito especial. Ele anotou mais três gols para sua lista, mas o desempenho ao redor foi excepcional neste jogo. De todas as boas performances de Salah, essa foi uma das melhores.
Os Reds começaram a Premier League com vitória dentro de casa, apesar de terem encarado uma partida muito complicada em que sofreram para arrancar os três pontos. Os próximos desafios da equipe não serão fáceis, pois enfrentam o Chelsea fora de casa e depois recebem o Arsenal em grande fase.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas surpreendentes com leguminosas para o dia a dia
Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados