Klopp elogia Leeds após vitória e parabeniza Salah por três gols

O técnico Jurgen Klopp alertou para as falhas defensivas do Liverpool diante da vitória por 4 a 3 sobre o Leeds, mas elogiou a postura da equipe em grande parte do jogo. O alemão também elogiou o time de Marcelo Bielsa, que impôs grande dificuldade na estreia do atual campeão da Premier League.
- Falhamos em algumas situações defensivas e por isso eles marcaram. Fora isso, estou feliz com o que fizemos com a bola porque foi muito difícil jogar contra o Leeds. A forma como eles jogam, se defendem, o jeito como eles encaram o desafio é muito bom. Ofensivamente foi bom e defensivamente podemos melhorar.
O comandante também destacou a participação de Salah, autor de três gols, como sendo peça decisiva no confronto.
- Ele é um jogador muito especial. Ele anotou mais três gols para sua lista, mas o desempenho ao redor foi excepcional neste jogo. De todas as boas performances de Salah, essa foi uma das melhores.
Os Reds começaram a Premier League com vitória dentro de casa, apesar de terem encarado uma partida muito complicada em que sofreram para arrancar os três pontos. Os próximos desafios da equipe não serão fáceis, pois enfrentam o Chelsea fora de casa e depois recebem o Arsenal em grande fase.