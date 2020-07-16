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Klopp elogia jogadores e temporada, apesar de não bater recordes

Liverpool chegou a terceira derrota no Campeonato Inglês na última quarta-feira, a segunda após ter sido campeão. Time volta a campo na próxima semana contra o Chelsea...
LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2020 às 13:57

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 13:57

Crédito: PAUL ELLIS / AFP
O Liverpool sofreu nesta última quarta-feira sua terceira derrota no Campeonato Inglês e a segunda após ter sido campeão inglês matematicamente. Com isso, os Reds não vão conseguir quebrar o recorde de pontos do time de Guardiola ou o de número de vitórias na Premier League. No entanto, Jurgen Klopp exalta seus jogadores pelo feito na atual temporada.
- Esses garotos jogaram uma temporada excepcional e ninguém pode tirar isso deles. Eu não sou o tipo de pessoa que faço algo negativo por não chegarmos aos 100 pontos. Nós vamos fazer os pontos que merecermos e veremos quanto será. Estamos com 93 e faltam dois jogos.
Além disso, a equipe de Klopp não pode ultrapassar o recorde do Chelsea de mais vitórias em casa, apenas igualar caso vença o próprio rival na próxima quarta-feira e chegue a 18 triunfos em Anfield. Após o Campeonato Inglês, os campeões entram de férias, pois já estão fora da Copa da Inglaterra e da Liga dos Campeões.

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