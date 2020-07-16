Klopp elogia jogadores e temporada, apesar de não bater recordes

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O Liverpool sofreu nesta última quarta-feira sua terceira derrota no Campeonato Inglês e a segunda após ter sido campeão inglês matematicamente. Com isso, os Reds não vão conseguir quebrar o recorde de pontos do time de Guardiola ou o de número de vitórias na Premier League. No entanto, Jurgen Klopp exalta seus jogadores pelo feito na atual temporada.

- Esses garotos jogaram uma temporada excepcional e ninguém pode tirar isso deles. Eu não sou o tipo de pessoa que faço algo negativo por não chegarmos aos 100 pontos. Nós vamos fazer os pontos que merecermos e veremos quanto será. Estamos com 93 e faltam dois jogos.