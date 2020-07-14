Klopp e Mourinho lamentam decisão favorável ao Manchester City

Crédito: Klopp e Mourinho fizeram críticas a decisão do CAS favorável ao Manchester City (Oli SCARFF / AFP

A decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS) em reverter a punição que o Manchester City havia sofrido pela Uefa em que ficaria banido de competições europeias por duas temporadas repercutiu de forma negativa entre os técnicos da Premier League. Jurgen Klopp e José Mourinho lamentaram o episódio.

O alemão afirmou que os clubes ricos “podem fazer o que quiser”, embora goste da ideia do Fair Play Financeiro.

- Eu não acho que ontem foi um bom dia para o futebol. O Fair Play Financeiro é uma boa ideia. Serve para proteger times e competições para que ninguém gaste além do que pode e garantir que o dinheiro gasto vem de fontes corretas.

Já o português foi mais enfático em suas críticas e não poupou as palavras para a decisão tomada pelo CAS.

- A porta do circo está aberta. É uma decisão vergonhosa. Se o City não foi culpado, você não deveria ser punido com multa de 10 milhões de euros (R$ 60 milhões); Se eles são culpados, a decisão é uma desgraça e eles deveriam ser banidos de competições. É o fim do Fair Play Financeiro.