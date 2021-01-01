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Klopp é contra paralisação da Premier League: 'As pessoas querem ver jogos'

Treinador do Liverpool disse que as medidas contra o Covid-19 estão sendo tomadas e se mostrou contrário à possível parada por duas semanas em janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

01 jan 2021 às 17:23

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 17:23

Crédito: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / AFP
Com os novos casos de Covid-19 na Premier League, alguns treinadores defenderam a paralisação do campeonato, como Sam Allardyce, do West Bromwich. Jurgen Klopp, comandante do Liverpool, se mostrou contrário à ideia.
- Percebo que existem alguns receios, mas estamos fazendo de tudo para proteger os nossos jogos e, na minha opinião, a Premier League tem condições para continuar. Além disso, as pessoas querem ver jogos, por isso sou contra uma paragem - disse.Desde a última testagem, a Premier League registrou 18 casos novos, fato que levou clubes como Manchester City e Everton adiarem suas partidas.

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