Klopp é contra paralisação da Premier League: 'As pessoas querem ver jogos'

Com os novos casos de Covid-19 na Premier League, alguns treinadores defenderam a paralisação do campeonato, como Sam Allardyce, do West Bromwich. Jurgen Klopp, comandante do Liverpool, se mostrou contrário à ideia.

- Percebo que existem alguns receios, mas estamos fazendo de tudo para proteger os nossos jogos e, na minha opinião, a Premier League tem condições para continuar. Além disso, as pessoas querem ver jogos, por isso sou contra uma paragem - disse.Desde a última testagem, a Premier League registrou 18 casos novos, fato que levou clubes como Manchester City e Everton adiarem suas partidas.