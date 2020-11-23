Klopp defende Firmino: 'O que as pessoas dizem é ridículo'

Após a vitória do Liverpool sobre o Leicester por 3 a 0 com direito a gol do brasileiro Roberto Firmino, o técnico Jurgen Klopp saiu em defesa do jogador por conta de diversas críticas recebidas. O atacante é peça chave no esquema ofensivo do técnico alemão com Mané e Salah, mas que agora vive com a sombra de Diogo Jota na equipe.

- A linha ofensiva com Firmino, Jota e Mané não joga muito junta, mas o que fizeram não foi ruim. O que as pessoas dizem de Firmino é ridículo. Às vezes, as pessoas não tem sobre o que falar. Estou muito feliz por ele, foi fenomenal.Na última temporada, o camisa nove terminou com apenas 12 gols na temporada e a ausência do fato goleador é motivo de crítica por parte de especialistas. Por outro lado, o papel tático que o brasileiro possui na equipe de Anfield é considerado essencial para abrir espaços nas defesas adversárias.