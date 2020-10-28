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Klopp critica Tite por deixar Fabinho no banco em jogos da Seleção: 'Nunca o põe para jogar'

Técnico dos Reds lamenta lesão do brasileiro, que saiu de campo no primeiro tempo nesta terça, e dispara: 'Fabinho só não vai ficar sentado no banco nos próximos jogos da Seleção'...
LanceNet

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Publicado em 

27 out 2020 às 21:27

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 21:27

Crédito: PETER BYRNE / POOL / AFP
O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, teve um motivo para se preocupar após a vitória dos Reds sobre o Midtjylland, pela Liga dos Campeões, nesta terça-feira. Ainda no primeiro tempo, o brasileiro Fabinho se lesionou e teve que ser substituído. No entanto, a preocupação pode atravessar o Atlântico e se tornar dor de cabeça também para Tite, técnico da Seleção Brasileira.Após a partida desta terça-feira, Jürgen Klopp, em entrevista ao "Esporte Interativo", criticou o técnico da Seleção Brasileira. Segundo o alemão, Tite não dá espaço para Fabinho com a camisa amarela.
- Não sei se o Tite está tão preocupado, porque ele nunca o põe para jogar. Então ele provavelmente só não vai ficar sentado no banco nos próximos jogos da Seleção. Para nós, obviamente, é um golpe duro. Mas nesse ponto ainda não sabemos. Claro que não é positivo, mas não queremos ser tão negativos. Temos que esperar pelos exames de amanhã (quarta-feira) - disse Klopp.
Fabinho foi convocado por Tite na última sexta-feira para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, mas agora se torna dúvida. Nesta terça, a CBF anunciou o corte de Coutinho, que também está lesionado, e a convocação de Lucas Paquetá, do Lyon.

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