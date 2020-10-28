Klopp critica Tite por deixar Fabinho no banco em jogos da Seleção: 'Nunca o põe para jogar'

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O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, teve um motivo para se preocupar após a vitória dos Reds sobre o Midtjylland, pela Liga dos Campeões, nesta terça-feira. Ainda no primeiro tempo, o brasileiro Fabinho se lesionou e teve que ser substituído. No entanto, a preocupação pode atravessar o Atlântico e se tornar dor de cabeça também para Tite, técnico da Seleção Brasileira.Após a partida desta terça-feira, Jürgen Klopp, em entrevista ao "Esporte Interativo", criticou o técnico da Seleção Brasileira. Segundo o alemão, Tite não dá espaço para Fabinho com a camisa amarela.

- Não sei se o Tite está tão preocupado, porque ele nunca o põe para jogar. Então ele provavelmente só não vai ficar sentado no banco nos próximos jogos da Seleção. Para nós, obviamente, é um golpe duro. Mas nesse ponto ainda não sabemos. Claro que não é positivo, mas não queremos ser tão negativos. Temos que esperar pelos exames de amanhã (quarta-feira) - disse Klopp.