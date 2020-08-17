Klopp confirma ano sabático em 2024 e não descanta aposentadoria

Crédito: GIUSEPPE CACACE / AFP

O técnico Jurgen Klopp confirmou que irá tirar um ano sabático em 2024 e não descartou uma aposentadoria do futebol após este período, como disse em entrevista ao portal “Sportbuzzer”. Até lá, o treinador alemão tem mais quatro temporadas à frente do Liverpool e seguirá comandando a equipe em busca de mais conquistas.

- Me darei um ano livre e depois me pergunto se sinto falta do futebol. Se não sentir, será o fim de Jurgen Klopp como treinador.

Desde 2015 nos Reds, o comandante já foi campeão da Liga dos Campeões, Premier League, Mundial de Clubes e Supercopa da Uefa, mas quer seguir empilhando mais taças.

- Queremos ganhar mais títulos, só começamos a vencer. Todo o time está ansioso por começar a nova temporada e queremos fazer ainda melhor. Queremos perseguir nossos rivais e a bola o tempo todo.