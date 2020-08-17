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futebol

Klopp confirma ano sabático em 2024 e não descanta aposentadoria

Técnico alemão irá avaliar no período em que estiver livre se sente falta ou não do futebol para tomar uma decisão sobre retorno. Treinador tem mais quatro anos de contrato...

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 09:28

LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 09:28
Crédito: GIUSEPPE CACACE / AFP
O técnico Jurgen Klopp confirmou que irá tirar um ano sabático em 2024 e não descartou uma aposentadoria do futebol após este período, como disse em entrevista ao portal “Sportbuzzer”. Até lá, o treinador alemão tem mais quatro temporadas à frente do Liverpool e seguirá comandando a equipe em busca de mais conquistas.
- Me darei um ano livre e depois me pergunto se sinto falta do futebol. Se não sentir, será o fim de Jurgen Klopp como treinador.
Desde 2015 nos Reds, o comandante já foi campeão da Liga dos Campeões, Premier League, Mundial de Clubes e Supercopa da Uefa, mas quer seguir empilhando mais taças.
- Queremos ganhar mais títulos, só começamos a vencer. Todo o time está ansioso por começar a nova temporada e queremos fazer ainda melhor. Queremos perseguir nossos rivais e a bola o tempo todo.
Jurgen Klopp terá 57 anos quando seu contrato com o Liverpool finalizar, mas em suas últimas entrevistas é certo de que não irá renovar em mais uma oportunidade com a equipe de Anfield. O treinador, que começou sua carreira como comandante em 2001, apenas liderou o Mainz e o Borussia Dortmund, antes de chegar no futebol inglês.

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