Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Klopp avisa que não fará grandes contratações neste mercado

Técnico alemão disse que não é possível gastar milhões após a crise provocada pela COVID-19. Entretanto, treinador espera manter peças chaves do grupo atual...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jun 2020 às 16:18

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 16:18

Crédito: Klopp está ciente de que não terá grandes reforços na próxima temporada (PAUL ELLIS / AFP
O técnico Jurgen Klopp está satisfeito com o elenco que tem no Liverpool, atual campeão da Liga dos Campeões e do Campeonato Inglês. Apesar disso, todos enxergam o Chelsea gastando milhões com Timo Werner e Ziyech e se reforçando para a próxima temporada. No entanto, em entrevista ao “Mirror”, o alemão disse que a pandemia traz uma nova realidade para muitos clubes.
- Não podemos gastar milhões e milhões só porque queremos. Nós nunca quisemos isso. A COVID-19 influenciou tanto a saída quanto a entrada de jogadores. Provavelmente, este não será um verão muito movimentado.
Apesar da ausência de grandes reforços, o comandante tem como prioridade manter as principais peças do atual grupo.
- Não é um plantel que precisa de mudanças. O problema quando tem um elenco forte é como podemos melhorar. É preciso ser criativo, encontrar soluções internas. Não temos um 11 base, diria que temos 16, 17 titulares. Todos eles podem jogar no mesmo nível. Estamos confiantes de que vamos manter esses jogadores juntos na próxima temporada.
Alguns atletas do Liverpool, como Mané, estiveram ligados a rumores de uma possível saída de Anfield. Alguns, como Lallana, devem deixar a equipe por conta do fim de contrato, mas outras peças mais modestas devem chegar para compor o elenco. No entanto, não é para esperar grandes contratações neste mercado.E MAIS:Sorteio da Liga dos Campeões irá acontecer no dia 10 de julhoChelsea busca manter 100% de aproveitamento contra o West HamArsenal tenta espantar má fase de vez diante do Norwich, em LondresArsenal e Newcastle tentam contratar atacante do Wolfsburg E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 13/04/2026
Imagem de destaque
Pedro dá show, Flamengo vence o Fluminense e vira vice-líder do Brasileirão
Imagem de destaque
Rodrigo César lamenta empate e Rio Branco em novo tropeço na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados