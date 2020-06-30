Klopp avisa que não fará grandes contratações neste mercado

Crédito: Klopp está ciente de que não terá grandes reforços na próxima temporada (PAUL ELLIS / AFP

O técnico Jurgen Klopp está satisfeito com o elenco que tem no Liverpool, atual campeão da Liga dos Campeões e do Campeonato Inglês. Apesar disso, todos enxergam o Chelsea gastando milhões com Timo Werner e Ziyech e se reforçando para a próxima temporada. No entanto, em entrevista ao “Mirror”, o alemão disse que a pandemia traz uma nova realidade para muitos clubes.

- Não podemos gastar milhões e milhões só porque queremos. Nós nunca quisemos isso. A COVID-19 influenciou tanto a saída quanto a entrada de jogadores. Provavelmente, este não será um verão muito movimentado.

Apesar da ausência de grandes reforços, o comandante tem como prioridade manter as principais peças do atual grupo.

- Não é um plantel que precisa de mudanças. O problema quando tem um elenco forte é como podemos melhorar. É preciso ser criativo, encontrar soluções internas. Não temos um 11 base, diria que temos 16, 17 titulares. Todos eles podem jogar no mesmo nível. Estamos confiantes de que vamos manter esses jogadores juntos na próxima temporada.