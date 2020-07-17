Klopp aprova, Thiago aceita oferta e fica mais próximo do Liverpool

Crédito: Ben STANSALL / AFP

O técnico Jurgen Klopp deu luz verde para a contratação de Thiago Alcântara pelo Liverpool e o meio-campista já teria aceitado a oferta de contrato oferecida pelos ingleses, segundo o “Bild”. No entanto, ainda falta um acordo dos Reds com o Bayern de Munique, uma vez que os bávaros pedem cerca de 40 milhões de euros (R$ 244 milhões).

Esse é o principal ponto que ainda trava a operação, uma vez que a equipe de Anfield fez uma primeira oferta de 20 milhões de euros (R$ 122 milhões), valor bem abaixo do esperado pelos alemães. O dinheiro da venda seria usado para a busca de um novo reforço por um bom preço devido as atuais condições do mercado.