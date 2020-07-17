Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Klopp aprova, Thiago aceita oferta e fica mais próximo do Liverpool

Ainda falta que o clube inglês chegue em um acordo financeiro com o Bayern de Munique. Valor será para investir em um novo reforço para o setor de meio de campo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jul 2020 às 12:43

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 12:43

Crédito: Ben STANSALL / AFP
O técnico Jurgen Klopp deu luz verde para a contratação de Thiago Alcântara pelo Liverpool e o meio-campista já teria aceitado a oferta de contrato oferecida pelos ingleses, segundo o “Bild”. No entanto, ainda falta um acordo dos Reds com o Bayern de Munique, uma vez que os bávaros pedem cerca de 40 milhões de euros (R$ 244 milhões).
Esse é o principal ponto que ainda trava a operação, uma vez que a equipe de Anfield fez uma primeira oferta de 20 milhões de euros (R$ 122 milhões), valor bem abaixo do esperado pelos alemães. O dinheiro da venda seria usado para a busca de um novo reforço por um bom preço devido as atuais condições do mercado.
Apesar da importância de Thiago no esquema de Hansi Flick, o espanhol não quis renovar contrato, que acaba em 2021, e os alemães querem vendê-lo para não perder o atleta de graça na próxima temporada. Além do camisa seis, o Bayern também pode se desfazer de Javi Martínez e Tolisso no mesmo setor.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados