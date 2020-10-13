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futebol

Klopp aconselhou Karius a assinar com o Union Berlin

Jogador perdeu espaço no Liverpool depois de jogos ruins e
volta ao país natal depois de quatro anos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 out 2020 às 18:05

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 18:05

Crédito: PAUL ELLIS / AFP
Muito criticado pelas falhas no gol do Liverpool, principalmente na final da Liga dos Campeões da temporada 2017/18, que culminou no título do Real Madrid, o goleiro Loris Karius revelou que assinou com o Union Berlin após ouvir conselhos do ex-técnico, Jurgen Klopp.- Ele disse que seria um bom passo. Klopp disse que posso brilhar no Union Berlin e mostrar que sou um bom goleiro. Vou tentar fazer o meu melhor todos os dias - afirmou o novo reforço do time da capital.
O alemão de 27 anos de retorna ao país natal. Karius foi goleiro do Mainz 05 de 2012/13 até 2015/16, ao final desta temporada, foi negociado com o Liverpool. Após 49 jogos, em dois anos, o jogador foi emprestado ao Besiktas, da Turquia, onde entrou em campo 67 vezes desde a metade de 2018.

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