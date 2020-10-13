Klopp aconselhou Karius a assinar com o Union Berlin

Muito criticado pelas falhas no gol do Liverpool, principalmente na final da Liga dos Campeões da temporada 2017/18, que culminou no título do Real Madrid, o goleiro Loris Karius revelou que assinou com o Union Berlin após ouvir conselhos do ex-técnico, Jurgen Klopp.- Ele disse que seria um bom passo. Klopp disse que posso brilhar no Union Berlin e mostrar que sou um bom goleiro. Vou tentar fazer o meu melhor todos os dias - afirmou o novo reforço do time da capital.