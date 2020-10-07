Kleina aprova atuação do Náutico contra o Paraná

Crédito: Caio Falcão/Náutico

Na noite da última terça-feira, o Náutico ficou no empate sem gols com o Paraná e manteve a série negativa sem vencer na Série B. Agora, são quatro jogos sem conquistar um resultado positivo.Na visão do técnico Gilson Kleina, mesmo sem o resultado positivo, o Timbu apresentou uma evolução na questão do jogo, diferente dos outros compromissos.

‘Nesses dois jogos que perdemos, além da derrota, tivemos um desempenho pífio, muito abaixo do que a gente vinha apresentando. Falei que a equipe descaracterizou e não deu para fazer um trabalho necessário. Contra o Paraná, os jogadores tiveram outro comportamento. Foi um jogo equilibrado, mas tivemos três, quatro chances de gol. Voltamos a competir e a criar’, afirmou.