Kleber Viana abraça responsabilidade na Copa Verde e pede concentração

A expectativa para avançar de fase na Copa Verde é grande. Campeão capixaba e da Copa Espírito Santo em 2017, o Atlético Itapemirim não tem um histórico grande em competições nacionais, mas, como a fase do clube é boa, os jogadores alvinegros temem a força do teoricamente favorito Brasiliense. A partida diante do Jacaré acontece na tarde desta quarta-feira, às 16h30, no estádio José Olívio Soares, em Itapemirim. Para continuar escrevendo uma bela história no Galo da Vila, o elenco atual se apega na mescla entre experiência e juventude.
Aos 29 anos, o zagueiro Kleber Viana alia técnica e inteligência no futebol, com passagem por times, como Macaé, Rio Branco, Goytacaz e Cabofriense, para ajudar o Atlético. O camisa 4 chegou ao Galo em 2016. Logo ganhou espaço no time e passou a ajudar na organização da equipe em campo. Virou o capitão do grupo e é um espelho para os mais jovens no clube capixaba.
Por se tratar da estreia do Atlético em um torneio nacional, isso acaba gerando uma expectativa grande em todos os atletas. Mas tenho certeza que todo o grupo está sabendo assimilar bem essa pressão. Temos um grupo qualificado, com jogadores que estão acostumados a viver esse tipo de situação. Todos nós sabemos da responsabilidade que a partida carrega, então, estamos prontos, comentou Kleber Viana.
A principal arma do Alvinegro para o confronto é o bom conhecimento sobre o adversário. O técnico Zé Humberto assistiu aos dois jogos feitos pelo rival no Campeonato Brasiliense: derrota na estreia por 2 a 1 para o Real-DF e vitória por 2 a 1 diante do Samambaia. Para sair com a vantagem no placar, já que o duelo terá partida de volta, em Brasília, no dia 14 de fevereiro, o treinador do Galo já tem a estratégia montada.
A gente vem de uma sequência grande de jogos consecutivos e, mesmo com o cansaço que é natural surgir, estamos aproveitando para fazer todos os testes necessários no time. Em seis jogos que fizemos até aqui, contando com os amistosos de pré-temporada, não perdemos nenhum. Isso mostra que estamos no caminho certo. Nosso time é competitivo e vem sempre melhorando de rendimento. Estudei o Brasiliense e entraremos sabendo o que temos que fazer, finalizou Zé Humberto.
O Atlético Itapemirim deve vir a campo com Rodrigo Bambu; Paulinho (Felipe Foca), Rhayne, Kleber Viana e Marcos Felipe; Vitor, Araruama, Zizu e Fabiano; Pikachu e Eraldo.