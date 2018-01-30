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Copa Verde

Kleber Viana abraça responsabilidade na Copa Verde e pede concentração

Atlético Itapemirim encara o Brasiliense na tarde desta quarta-feira, às 16h30, em casa, em confronto válido pela competição nacional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2018 às 20:03

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 20:03

A expectativa para avançar de fase na Copa Verde é grande. Campeão capixaba e da Copa Espírito Santo em 2017, o Atlético Itapemirim não tem um histórico grande em competições nacionais, mas, como a fase do clube é boa, os jogadores alvinegros temem a força do teoricamente favorito Brasiliense. A partida diante do Jacaré acontece na tarde desta quarta-feira, às 16h30, no estádio José Olívio Soares, em Itapemirim. Para continuar escrevendo uma bela história no Galo da Vila, o elenco atual se apega na mescla entre experiência e juventude.
Kleber Viana, zagueiro do Atlético Itapemirim Crédito: André Rodrigues
Aos 29 anos, o zagueiro Kleber Viana alia técnica e inteligência no futebol, com passagem por times, como Macaé, Rio Branco, Goytacaz e Cabofriense, para ajudar o Atlético. O camisa 4 chegou ao Galo em 2016. Logo ganhou espaço no time e passou a ajudar na organização da equipe em campo. Virou o capitão do grupo e é um espelho para os mais jovens no clube capixaba.
Por se tratar da estreia do Atlético em um torneio nacional, isso acaba gerando uma expectativa grande em todos os atletas. Mas tenho certeza que todo o grupo está sabendo assimilar bem essa pressão. Temos um grupo qualificado, com jogadores que estão acostumados a viver esse tipo de situação. Todos nós sabemos da responsabilidade que a partida carrega, então, estamos prontos, comentou Kleber Viana.
A principal arma do Alvinegro para o confronto é o bom conhecimento sobre o adversário. O técnico Zé Humberto assistiu aos dois jogos feitos pelo rival no Campeonato Brasiliense: derrota na estreia por 2 a 1 para o Real-DF e vitória por 2 a 1 diante do Samambaia. Para sair com a vantagem no placar, já que o duelo terá partida de volta, em Brasília, no dia 14 de fevereiro, o treinador do Galo já tem a estratégia montada.
Zé Humberto, técnico do Atlético Itapemirim Crédito: Atlético Itapemirim
A gente vem de uma sequência grande de jogos consecutivos e, mesmo com o cansaço que é natural surgir, estamos aproveitando para fazer todos os testes necessários no time. Em seis jogos que fizemos até aqui, contando com os amistosos de pré-temporada, não perdemos nenhum. Isso mostra que estamos no caminho certo. Nosso time é competitivo e vem sempre melhorando de rendimento. Estudei o Brasiliense e entraremos sabendo o que temos que fazer, finalizou Zé Humberto.
O Atlético Itapemirim deve vir a campo com Rodrigo Bambu; Paulinho (Felipe Foca), Rhayne, Kleber Viana e Marcos Felipe; Vitor, Araruama, Zizu e Fabiano; Pikachu e Eraldo.

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