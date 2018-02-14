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Futebol carioca

Kleber Andrade está mais perto de receber final da Taça Guanabara

Clubes chegam a um acordo sobre palco da decisão e faltam somente documentos para que local do jogo seja confirmado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2018 às 21:57

Publicado em 13 de Fevereiro de 2018 às 21:57

Atualizada às 19h26
Boavista, Flamengo e a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) entraram em um acordo na tarde desta terça-feira e encaminharam um acerto para que a final da Taça Guanabara seja realizada no Estádio Estadual Kleber José de Andrade, em Cariacica. A partida acontece neste domingo, às 17 horas.
O último jogo do Flamengo no Estado foi pela Primeira Liga, em agosto de 2017 Crédito: Staff Images/Flamengo
Segundo o GloboEsporte.com apurou, faltam apenas os documentos para que o local seja anunciado como palco da decisão.
O acordo foi costurado através da empresa do ex-jogador Roni, que indicou o estádio como novo local do confronto, já que as equipes não poderão utilizar o Maracanã e o Nilton Santos foi vetado pelo Botafogo após a polêmica envolvendo a comemoração de Vinicius Junior.
Regulamento permite jogo fora do Rio; confira:
Art. 44º  As partidas deverão ser disputadas nos estádios indicados pelos clubes mandantes, salvo:
I  Se o estádio não tiver sido aprovado pelos laudos técnicos exigidos pela legislação, ou pelo DCO, ou ainda vetado pela emissora detentora dos direitos de televisão no caso do interesse de transmissão de qualquer das partidas do campeonato, a partida será marcada pelo DCO para estádio legalmente aprovado, após consulta ao respectivo clube mandante;
II  As partidas dos clássicos, do campeonato deverão ser realizadas no Maracanã, no Estádio Nilton Santos ou Estádio Raulino de Oliveira, a critério do mandante e aquiescência do gestor do Estádio, de acordo com critérios a serem definidos em reunião própria, cuja ATA fará parte deste regulamento, com torcida dividida (50% para cada clube), salvo acordo entre as partes neste último caso.
Paragrafo único  Caso o clube mandante não indique em 48h novo estádio ou venha a indicar estádio não aprovado, caberá ao DCO determinar o local de realização da partida."
Art. 46º  Clássicos são as partidas realizadas entre si pelas as associações: Botafogo FR, CR Flamengo, Fluminense FC e CR Vasco da Gama.
Nada oficial
Procurada pela reportagem do Gazeta Esporte, A Secretaria de Esportes e Lazer, a Sesport, responsável pela administração do Kleber Andrade via assessoria comunicou, que ainda não recebeu qualquer solicitação para que a partida ocorra em solo capixaba. Por conta do Carnaval, o expediente na Secretaria retornará apenas na próxima quinta-feira (15). 

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