Klebão tem avaliação positiva em final do Brasileirão Sub-17

A grande final do Campeonato Brasileiro sub-17 serviu como teste para o Kleber Andrade. O estádio vai receber 16 partidas do Mundial de Futebol Sub-17 entre outubro e novembro deste ano. A partida contou com a estrutura necessária para um evento de grande porte, como evento de premiação e transmissão ao vivo.
De acordo com Júnior Abreu, Secretário de Estado de Esportes e Lazer a avaliação foi positiva. “A final de hoje demonstrou que o Kleber Andrade está em condições de receber grandes eventos. Representantes da CBF e da FIFA estiveram aqui e atestaram que a nossa praça esportiva não fica atrás de nenhuma desse porte”, destacou Júnior Abreu.
Presente na final, Manoel Flores, diretor de Competições da Confederação Brasileira de Futebol, também elogiou a estrutura do estádio Capixaba. “O Kleber Andrade é uma alternativa para grandes jogos do futebol brasileiro. A estrutura aqui é muito satisfatória e nesta final foi tudo incrível. Não tivemos problemas aqui” , afirmou o diretor da CBF.
O presidente da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo, Gustavo Vieira, também comentou sobre a estrutura do Klebão para a partida e citou a importância de um teste para a Copa do Mundo Sub-17. “Fluiu tudo bem nesse evento, tanto o Kleber Andrade como as forças de segurança do Estado conseguiram se sair bem nesse teste. É um grande evento hoje, com 17 mil pessoas, conseguimos entregar um com espetáculo para o torcedor”, declarou.