Klebão tem avaliação positiva em final do Brasileirão Sub-17

Final entre Flamengo e Corinthians no Kleber Andrade neste sábado (17) Crédito: João Henrique Castro

A grande final do Campeonato Brasileiro sub-17 serviu como teste para o Kleber Andrade . O estádio vai receber 16 partidas do Mundial de Futebol Sub-17 entre outubro e novembro deste ano. A partida contou com a estrutura necessária para um evento de grande porte, como evento de premiação e transmissão ao vivo.

De acordo com Júnior Abreu, Secretário de Estado de Esportes e Lazer a avaliação foi positiva. “A final de hoje demonstrou que o Kleber Andrade está em condições de receber grandes eventos. Representantes da CBF e da FIFA estiveram aqui e atestaram que a nossa praça esportiva não fica atrás de nenhuma desse porte”, destacou Júnior Abreu.

Presente na final, Manoel Flores, diretor de Competições da Confederação Brasileira de Futebol, também elogiou a estrutura do estádio Capixaba. “O Kleber Andrade é uma alternativa para grandes jogos do futebol brasileiro. A estrutura aqui é muito satisfatória e nesta final foi tudo incrível. Não tivemos problemas aqui” , afirmou o diretor da CBF.