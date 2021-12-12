Kimmich volta atrás em decisão e diz que tomará a vacina contra Covid-19

Após gerar polêmica ao dizer que não estava vacinado contra a Covid-19, além de afirmar que não havia "estudos suficientes sobre os efeitos ao longo prazo", o volante Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, voltou atrás em sua decisão. Arrependido, o jogador de 26 anos decidiu se imunizar contra a doença. Em entrevista à emissora germânica "ZDF", Kimmich lamentou não ter tomado a vacina anteriormente, apesar de ter tido a oportunidade, e disse que o fará em breve.

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- No geral, era difícil demais para mim lidar com o meu medo e as minhas preocupações. Foi por isso que eu fiquei durante tanto tempo indeciso (sobre tomar ou não a vacina contra a Covid-19) - disse o meio-campista à "ZDF".

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Afastado do elenco do Bayern de Munique desde o início de novembro, após ter contato com uma pessoa infectada pelo vírus, Kimmich testou positivo para a Covid-19 em sequência. Nos últimos dias, o alemão teve recebeu o diagnóstico de problemas pulmonares, uma sequela por conta da doença.