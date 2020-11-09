Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Kimmich passa por cirurgia no joelho e só volta aos gramados em janeiro

Meio-campista do Bayern de Munique sofreu lesão no menisco externo do joelho direito no último sábado, contra o Borussia Dortmund, e precisou deixar o gramado...

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 15:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 nov 2020 às 15:27
Crédito: MARTIN MEISSNER / POOL / AFP
O Bayern de Munique terá uma baixa importante nas próximas semanas. O volante Joshua Kimmich sofreu uma lesão no joelho direito no clássico contra o Borussia Dortmund, no último sábado, e foi operado no último domingo, segundo comunicou a equipe bávara.
De acordo com informações do Bayern, a lesão foi no menisco externo do joelho direito e a previsão é que o camisa 6 só volte aos gramados em janeiro de 2021.
- A operação foi bem-sucedida. O departamento médico parte do princípio de que ele só estará disponível em janeiro - disse o clube em comunicado.
Diretor esportivo do Bayern, Hasan Salihamidzic, disse que os bávaros darão todo o apoio ao atleta.
- Estamos felizes que Joshua provavelmente estará disponível para nós novamente em algumas semanas. Vamos dar-lhe o melhor apoio possível durante a sua reabilitação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vitória de Lula pode ser tão estratégica para Trump quanto a de Flávio Bolsonaro, diz professor Guilherme Casarões
democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados