Kimmich passa por cirurgia no joelho e só volta aos gramados em janeiro

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O Bayern de Munique terá uma baixa importante nas próximas semanas. O volante Joshua Kimmich sofreu uma lesão no joelho direito no clássico contra o Borussia Dortmund, no último sábado, e foi operado no último domingo, segundo comunicou a equipe bávara.

De acordo com informações do Bayern, a lesão foi no menisco externo do joelho direito e a previsão é que o camisa 6 só volte aos gramados em janeiro de 2021.

- A operação foi bem-sucedida. O departamento médico parte do princípio de que ele só estará disponível em janeiro - disse o clube em comunicado.

Diretor esportivo do Bayern, Hasan Salihamidzic, disse que os bávaros darão todo o apoio ao atleta.