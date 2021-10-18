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Kimmich, do Bayern, brinca sobre não estar na lista da Bola de Ouro: 'Não sou tão bom assim'

Atleta de 26 anos não quis entrar em polêmica após divulgação da lista da 'France Football' e respondeu à pergunta em tom bom humorado. Jogador é um dos destaques do Bayern...
LanceNet

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Publicado em 

18 out 2021 às 14:05

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 14:05

Crédito: INA FASSBENDER / AFP
Destaque do Bayern de Munique, o meio-campista Joshua Kimmich foi questionado sobre sua ausência na lista de 30 finalistas à Bola de Ouro 2021, prêmio entregue pela revista "France Football" ao melhor jogador do mundo. Em tom bom humorado, o camisa 6 bávaro disse que "não é tão bom assim".- Para mim, o importante é que a equipe vença porque só vou conseguir brilhar se isso acontecer. Ter ficado fora da lista para a Bola de Ouro? Isso não me surpreende, não sou um jogador tão bom assim individualmente e são nomeações que não me preocupam - disse Kimmich ao canal "Sport1" após a goleada do Bayern de Munique sobre o Bayer Leverkusen no último domingo.
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Apesar de ter ficado de fora, Kimmich tem um companheiro na disputa: o polonês Robert Lewandowski concorre ao prêmio. O camisa 9 é o único jogador do Bayern de Munique na briga, e, no que depender do técnico Julian Nagelsmann, será o vencedor.
+ Tem brasileiro na lista! Saiba quem são os 20 finalistas do prêmio Golden Boy 2021
Aos 26 anos, Kimmich é titular absoluto do Bayern de Munique e um dos principais nomes da equipe da Baviera. Nesta temporada, o meio-campista entrou em campo 12 vezes, marcou três gols e deu quatro assistências. Recentemente, ele renovou seu contrato até junho de 2025.

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