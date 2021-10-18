Kimmich, do Bayern, brinca sobre não estar na lista da Bola de Ouro: 'Não sou tão bom assim'

Destaque do Bayern de Munique, o meio-campista Joshua Kimmich foi questionado sobre sua ausência na lista de 30 finalistas à Bola de Ouro 2021, prêmio entregue pela revista "France Football" ao melhor jogador do mundo. Em tom bom humorado, o camisa 6 bávaro disse que "não é tão bom assim".- Para mim, o importante é que a equipe vença porque só vou conseguir brilhar se isso acontecer. Ter ficado fora da lista para a Bola de Ouro? Isso não me surpreende, não sou um jogador tão bom assim individualmente e são nomeações que não me preocupam - disse Kimmich ao canal "Sport1" após a goleada do Bayern de Munique sobre o Bayer Leverkusen no último domingo.