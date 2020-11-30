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futebol

Kimmich corre no gramado pela primeira vez após cirurgia no joelho

Volante sofreu lesão no clássico contra o Borussia Dortmund, no início do mês de novembro, e só tem previsão de retorno para janeiro do próximo ano...

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 16:37

LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2020 às 16:37
Crédito: Reprodução / Bayern de Munique
Afastados dos gramados desde o início do mês de novembro, quando sofreu uma lesão no joelho direito, o volante Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, deu mais um passo no processo de recuperação nesta segunda-feira. O camisa 6 da equipe alemã correu em volta do campo no centro de treinamento bávaro.Kimmich, que tem previsão de retorno apenas para janeiro de 2021, sofreu uma lesão no menisco externo do joelho direito no clássico contra o Borussia Dortmund e precisou passar por uma cirurgia. Em entrevista coletiva, o técnico Hansi Flick falou nesta segunda-feira sobre a recuperação do atleta.
- Eu vejo o Joshua todos os dias. Ele está aqui de de manhã até à noite trabalhando para seu retorno e suando. Ele é muito importante para nós como equipe - disse o treinador.

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