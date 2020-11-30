Kimmich corre no gramado pela primeira vez após cirurgia no joelho

Afastados dos gramados desde o início do mês de novembro, quando sofreu uma lesão no joelho direito, o volante Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, deu mais um passo no processo de recuperação nesta segunda-feira. O camisa 6 da equipe alemã correu em volta do campo no centro de treinamento bávaro.Kimmich, que tem previsão de retorno apenas para janeiro de 2021, sofreu uma lesão no menisco externo do joelho direito no clássico contra o Borussia Dortmund e precisou passar por uma cirurgia. Em entrevista coletiva, o técnico Hansi Flick falou nesta segunda-feira sobre a recuperação do atleta.