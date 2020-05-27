Kimmich comemora golaço e afirma que sabia que goleiro do Borussia ficava adiantado às vezes

Crédito: FEDERICO GAMBARINI / AFP

Autor do golaço que garantiu a vitória do Bayern de Munique por 1 a 0 sobre o Borussia Dortmund nesta terça-feira, o alemão Joshua Kimmich comemorou o feito que colocou o time da Baviera mais próximo do oitavo título consecutivo na Alemanha.

Em entrevista ao site oficial do clube após o jogo, o lateral, que tem atuado como volante e vem sendo um dos principais jogadores da equipe de Munique, disse que sabia que Bürki, goleiro do Dortmund, ficava um pouco adiantado às vezes.

- Foi uma decisão relativamente espontânea. Eu realmente não o vi, mas foi apontado antes da partida que Bürki fica um pouco fora do gol de tempos em tempos. Foi certamente um dos meus melhores gols e, mais importante, foi crucial - disse o camisa 32.

O Bayern agora tem sete pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund a seis jogos do fim do Campeonato Alemão. O jogador comemorou o número.