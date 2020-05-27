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Kimmich comemora golaço e afirma que sabia que goleiro do Borussia ficava adiantado às vezes

Jogador de 25 anos é um dos destaques do clube bávaro na temporada mesmo atuando no meio-campo. Posição de origem do atleta é a lateral-direita...
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Publicado em 

26 mai 2020 às 23:00

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 23:00

Crédito: FEDERICO GAMBARINI / AFP
Autor do golaço que garantiu a vitória do Bayern de Munique por 1 a 0 sobre o Borussia Dortmund nesta terça-feira, o alemão Joshua Kimmich comemorou o feito que colocou o time da Baviera mais próximo do oitavo título consecutivo na Alemanha.
Em entrevista ao site oficial do clube após o jogo, o lateral, que tem atuado como volante e vem sendo um dos principais jogadores da equipe de Munique, disse que sabia que Bürki, goleiro do Dortmund, ficava um pouco adiantado às vezes.
- Foi uma decisão relativamente espontânea. Eu realmente não o vi, mas foi apontado antes da partida que Bürki fica um pouco fora do gol de tempos em tempos. Foi certamente um dos meus melhores gols e, mais importante, foi crucial - disse o camisa 32.
O Bayern agora tem sete pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund a seis jogos do fim do Campeonato Alemão. O jogador comemorou o número.
- Agora temos uma boa vantagem sobre o Dortmund. Foi extremamente importante. Mas precisamos aproveitar isso nas próximas partidas - concluiu.E MAIS:Com golaço de Kimmich, Bayern vence Borussia em 'final' do AlemãoWolfsburg goleia o Bayer Leverkusen fora de casa pela BundesligaWerder Bremen e Borussia Mönchengladbach empatam sem gols na BundesligaJornal afirma que Casemiro renovou contrato com Real Madrid até 2023 E MAIS:

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