Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Kimmich amplia contrato com o Bayern de Munique até 2025

Meia da seleção alemã chegou ao clube bávaro 2015 e busca seguir fazendo história vestindo a camisa da principal equipe do país...

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 10:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 ago 2021 às 10:08
O Bayern de Munique anunciou a renovação de contrato com o meia Joshua Kimmich até 2025. Após a negociação com um dos principais atletas do elenco de Julian Nagelsmann, os bávaros visam garantir as permanências de Goretzka, Sule e Coman.
> Veja a tabela da Bundesliga- A razão mais importante para a minha extensão é que aqui posso desfrutar da minha paixão todos os dias. Estou em uma equipe onde posso alcançar qualquer coisa. Ainda não me vejo no fim do desenvolvimento e estou convencido de que posso melhorar nos próximos anos com o Bayern - declarou o jogador.
O diretor esportivo, Hasan Salihamidzic, afirmou que a renovação de Kimmich é um recado para os atuais atletas do elenco, mas também para os adversários.
- O Bayern está enviando um sinal claro tanto interna quanto externamente. Queremos contar com nossos melhores jogadores no longo prazo. Kimmich é um atleta de classe mundial e com uma mentalidade notável como profissional e pessoa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bayern de munique
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados