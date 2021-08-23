Kimmich amplia contrato com o Bayern de Munique até 2025

O Bayern de Munique anunciou a renovação de contrato com o meia Joshua Kimmich até 2025. Após a negociação com um dos principais atletas do elenco de Julian Nagelsmann, os bávaros visam garantir as permanências de Goretzka, Sule e Coman.

> Veja a tabela da Bundesliga- A razão mais importante para a minha extensão é que aqui posso desfrutar da minha paixão todos os dias. Estou em uma equipe onde posso alcançar qualquer coisa. Ainda não me vejo no fim do desenvolvimento e estou convencido de que posso melhorar nos próximos anos com o Bayern - declarou o jogador.

O diretor esportivo, Hasan Salihamidzic, afirmou que a renovação de Kimmich é um recado para os atuais atletas do elenco, mas também para os adversários.