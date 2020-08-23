Kimmich alerta para cuidados defensivos contra Neymar e Mbappé

Um dos principais jogadores da campanha do Bayern de Munique na temporada, Joshua Kimmich afirmou que não o clube alemão não deve jogar de forma defensiva por conta das presenças de Neymar e Mbappé no ataque do time francês. O meio-campista que tem atuado na lateral direita por conta da ausência de Pavard nos últimos jogos se mostrou concentrado com a chegada da final da Liga dos Campeões na última coletiva de imprensa.

- Temos que ter cuidado, mas não acho que vamos nos trancar. O ambiente é bom, todos estão ansiosos pelo jogo e a expectativa é grande. Vai ser um grande jogo entre duas equipe que merecer estar na final.O time alemão possui o melhor ataque da competição com 42 gols marcados em apenas 10 jogos e apenas oito gols sofridos. Kimmich pode ter a difícil missão de ter que parar Neymar pelo lado esquerdo caso Pavard não tenha condições de começar jogando. A final será disputada no Estádio da Luz, em jogo único e em caso de empate, a definição será na prorrogação e, em último caso, pênaltis.