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futebol

Kimmich alerta para cuidados defensivos contra Neymar e Mbappé

Apesar da atenção, alemão não acredita que time deve jogar fechado contra o Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões. Grupo do Bayern está ansioso para o duelo...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2020 às 13:16

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 13:16

Crédito: Reprodução
Um dos principais jogadores da campanha do Bayern de Munique na temporada, Joshua Kimmich afirmou que não o clube alemão não deve jogar de forma defensiva por conta das presenças de Neymar e Mbappé no ataque do time francês. O meio-campista que tem atuado na lateral direita por conta da ausência de Pavard nos últimos jogos se mostrou concentrado com a chegada da final da Liga dos Campeões na última coletiva de imprensa.
- Temos que ter cuidado, mas não acho que vamos nos trancar. O ambiente é bom, todos estão ansiosos pelo jogo e a expectativa é grande. Vai ser um grande jogo entre duas equipe que merecer estar na final.O time alemão possui o melhor ataque da competição com 42 gols marcados em apenas 10 jogos e apenas oito gols sofridos. Kimmich pode ter a difícil missão de ter que parar Neymar pelo lado esquerdo caso Pavard não tenha condições de começar jogando. A final será disputada no Estádio da Luz, em jogo único e em caso de empate, a definição será na prorrogação e, em último caso, pênaltis.

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