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futebol

Kieza sonha em fatura o primeiro título com o Náutico

Atacante espera que possa ajudar o Timbu a vencer o Campeonato Pernambucano, que não vem desde 2018...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 20:55

LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2021 às 20:55
Crédito: Caio Falcão/Náutico
Ídolo da torcida do Náutico, o atacante Kieza animou a massa alvirrubra por conta do seu desempenho na estreia do Timbu na temporada 2021. Diante do Central, ele anotou quatro dos cinco gols marcados pela equipe.
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Empolgado, K9 não esconde o desejo de entrar na galeria dos principais atletas do Timbu com a conquista do título do estadual.
‘Não é questão de me cobrar, mas quero muito um título pelo Náutico. Acho que seria ideal, porque não quero ganhar só o Estadual, também a Copa do Nordeste, que para mim é uma das grandes competições do nosso País. Seria gratificante demais. Não poderia passar pelo Náutico sem ganhar um título. Procuro não me cobrar bastante, mas espero ganhar o título esse ano’.
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Vale lembrar, que o Náutico não vence o Campeonato Pernambucano desde a temporada 2018. Kieza não estava no time.

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