Kieza sonha em fatura o primeiro título com o Náutico

Crédito: Caio Falcão/Náutico

Ídolo da torcida do Náutico, o atacante Kieza animou a massa alvirrubra por conta do seu desempenho na estreia do Timbu na temporada 2021. Diante do Central, ele anotou quatro dos cinco gols marcados pela equipe.

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Empolgado, K9 não esconde o desejo de entrar na galeria dos principais atletas do Timbu com a conquista do título do estadual.

‘Não é questão de me cobrar, mas quero muito um título pelo Náutico. Acho que seria ideal, porque não quero ganhar só o Estadual, também a Copa do Nordeste, que para mim é uma das grandes competições do nosso País. Seria gratificante demais. Não poderia passar pelo Náutico sem ganhar um título. Procuro não me cobrar bastante, mas espero ganhar o título esse ano’.

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