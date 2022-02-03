Kieza será poupado em jogo da Copa do Nordeste

Após se recuperar de lesão no joelho, o atacante Kieza foi a novidade do Náutico diante do Sete de Setembro e participou da etapa final na vitória por 3 a 0.

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Porém, mesmo com toda a euforia e a idolatria da torcida, o técnico Hélio dos Anjos prefere ir com calma em relação ao atleta.

Em conversa com a imprensa, o treinador explicou que diante do Sampaio Correa, pela Copa do Nordeste, o jogador será poupado.

‘Nós temos que ter um certo cuidado. É muito bom ter o Kieza já de volta. Vinte e cinco minutos que ele fez ali, já deu para ver a qualidade. Mas não vamos precipitar. Já foi muito bom tê-los dentro do campo e agora é a gente continuar a sua recuperação técnica física para termos ele inteiro. Principalmente porque ele já tem uma importância muito grande no contexto de jogo do Náutico’, declarou o treinador.