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futebol

Kieza prolonga o seu contrato com o Náutico

Ídolo bateu o martelo e novo acordo com o Timbu vai até dezembro de 2022...

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 18:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2021 às 18:42
Crédito: Kieza é ídolo da torcida do Náutico (TiagoCaldas / CNC
Fora de combate por conta de uma lesão no joelho, o atacante Kieza sacramentou a renovação do seu contrato junto ao Timbu.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
De acordo com o ge e confirmado pela reportagem, o novo acordo será válido por uma temporada e os dois lados trabalharam firme para que isso acontecesse.
Ídolo da torcida, Kieza vivia um excelente momento quando sofreu a lesão no joelho. A sua ausência fez o time cair de rendimento e perder uma vaga no G-4 da Série B.
A expectativa é que na próxima temporada, K-9 possa recuperar o seu espaço de maneira gradual e ajude o Timbu ao longo de 2022.

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