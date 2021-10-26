Kieza prolonga o seu contrato com o Náutico

Crédito: Kieza é ídolo da torcida do Náutico (TiagoCaldas / CNC

Fora de combate por conta de uma lesão no joelho, o atacante Kieza sacramentou a renovação do seu contrato junto ao Timbu.

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De acordo com o ge e confirmado pela reportagem, o novo acordo será válido por uma temporada e os dois lados trabalharam firme para que isso acontecesse.

Ídolo da torcida, Kieza vivia um excelente momento quando sofreu a lesão no joelho. A sua ausência fez o time cair de rendimento e perder uma vaga no G-4 da Série B.