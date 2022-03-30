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futebol

Kieza pode ser a novidade do Náutico para encarar o Santa Cruz

Timbu encara o Tricolor em jogo decisivo pelo Campeonato Pernambucano...

Publicado em 30 de Março de 2022 às 16:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2022 às 16:51
O Náutico utiliza a semana livre para melhorar a preparação que visa a semifinal do Campeonato Pernambucano e o técnico Felipe Conceição deve ganhar um reforço importante.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Recuperado de lesão muscular, o centroavante Kieza trabalhou com os companheiros e deve ir a campo no sábado.
Ainda sem ritmo de jogo, a tendência é que o jogador inicie a partida no banco de reservas e entre na etapa final.
Após ficar um longo período fora dos gramados por lesão no joelho, Kieza disputou quatro partidas com a camisa do Timbu nesta temporada.
Crédito: TiagoCaldas/CNC

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