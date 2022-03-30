Kieza pode ser a novidade do Náutico para encarar o Santa Cruz

O Náutico utiliza a semana livre para melhorar a preparação que visa a semifinal do Campeonato Pernambucano e o técnico Felipe Conceição deve ganhar um reforço importante.

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Recuperado de lesão muscular, o centroavante Kieza trabalhou com os companheiros e deve ir a campo no sábado.

Ainda sem ritmo de jogo, a tendência é que o jogador inicie a partida no banco de reservas e entre na etapa final.

Após ficar um longo período fora dos gramados por lesão no joelho, Kieza disputou quatro partidas com a camisa do Timbu nesta temporada.