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futebol

Kieza adota discurso de esperança para o Náutico

Timbu conseguiu vencer o Brasil de Pelotas e mantém o sonho de escapar do Z4...
LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2020 às 19:06

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 19:06

Crédito: Caio Falcão/Náutico
Na briga para evitar o rebaixamento para a Série C, o Náutico teve um bom resultado na quinta-feira ao bater o Brasil de Pelotas por 1 a 0 e respirar na classificação.Autor do gol da vitória, o atacante Kieza espera que esse triunfo deixe o time com mais ‘sede’ na hora de buscar os triunfos na reta final do torneio.
‘O grupo precisa fazer uma boa partida e buscar o resultado, pois estamos mais perto que nunca de sair do Z4. O Paraná tem um jogo muito difícil fora e nós temos de nos acostumar a ganhar, pois se conseguirmos um resultado positivo lá, vamos sair dessa situação’, contou.
O próximo desafio do Timbu é no domingo, quando a equipe mede forças com o Botafogo-SP, fora de casa.

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