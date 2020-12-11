Kieza adota discurso de esperança para o Náutico

Crédito: Caio Falcão/Náutico

Na briga para evitar o rebaixamento para a Série C, o Náutico teve um bom resultado na quinta-feira ao bater o Brasil de Pelotas por 1 a 0 e respirar na classificação.Autor do gol da vitória, o atacante Kieza espera que esse triunfo deixe o time com mais ‘sede’ na hora de buscar os triunfos na reta final do torneio.

‘O grupo precisa fazer uma boa partida e buscar o resultado, pois estamos mais perto que nunca de sair do Z4. O Paraná tem um jogo muito difícil fora e nós temos de nos acostumar a ganhar, pois se conseguirmos um resultado positivo lá, vamos sair dessa situação’, contou.