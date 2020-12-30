Khedira viaja à Inglaterra para assinar contrato com o Everton

Sem espaço com o técnico Andrea Pirlo na Juventus, o volante Sami Khedira está perto de deixar a Velha Senhora. E segundo a imprensa italiana, o alemão será reforço do Everton, da Inglaterra, na janela de transferências de inverno da Europa.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoSegundo informações do jornal "Gazzetta dello Sport", Khedira pediu liberação da Juventus para viajar à Inglaterra para acertar os últimos detalhes com os Toffees. Com contrato com a Juve até o fim da temporada, o clube não colocará empecilhos na negociação.
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Aos 33 anos, Khedira é um pedido do técnico Carlo Ancelotti, que trabalhou com o jogador no Real Madrid. Juntos, os dois conquistaram a Champions League na temporada 2013/14.