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futebol

Khedira viaja à Inglaterra para assinar contrato com o Everton

Jogador de 33 anos não fez nenhuma partida pela Juventus na atual temporada e será reforço do técnico Carlo Ancelotti. Ambos foram companheiros no Real Madrid...

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 16:50

LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2020 às 16:50
Crédito: Divulgação / Site oficial da Juventus
Sem espaço com o técnico Andrea Pirlo na Juventus, o volante Sami Khedira está perto de deixar a Velha Senhora. E segundo a imprensa italiana, o alemão será reforço do Everton, da Inglaterra, na janela de transferências de inverno da Europa.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoSegundo informações do jornal "Gazzetta dello Sport", Khedira pediu liberação da Juventus para viajar à Inglaterra para acertar os últimos detalhes com os Toffees. Com contrato com a Juve até o fim da temporada, o clube não colocará empecilhos na negociação.
+ Retrospectiva 2020: Veja os times europeus que mais decepcionaram neste ano
Aos 33 anos, Khedira é um pedido do técnico Carlo Ancelotti, que trabalhou com o jogador no Real Madrid. Juntos, os dois conquistaram a Champions League na temporada 2013/14.

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