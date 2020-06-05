Khedira revela sonho de conquistar a Liga dos Campeões pela Juventus

Prestes a iniciar a quinta temporada pela Juventus, o meia alemão Sami Khedira continua com sede de títulos. O jogador de 33 anos revelou o sonho de conquistar a Liga dos Campeões com o clube de Turim.
– Ganhei quase tudo, mas é como um vício. Continuo com sede de vitórias. É por isso que jogo. O meu sonho é ganhar a Liga dos Campeões com a Juventus. Há três anos, na final com o Real Madrid, estivemos perto, mas acredito que nos próximos anos poderemos conseguir. É o meu sonho e também dos torcedores – disse em conversa no Instagram.
Khedira, tem uma Champions no currrículo pelo Real Madrid, na temporada 2013-2014.
– Tive momentos inesquecíveis, com muitas vitórias. Ganhámos todos os títulos, tínhamos uma equipe muito forte e de muito de caráter. É por isso que nunca esquecerei o tempo que passei no Real Madrid –finalizou.E MAIS:Semifinais e final da Copa da Itália têm datas marcadasGriezmann revela desejo de se aposentar na MLSBenfica empata com o Tondela, e desperdiça chance de liderança Amazon irá transmitir gratuitamente 4 partidas da Premier LeagueCaso não acerte com Lautaro, Aubameyang é plano B do Barcelona E MAIS: