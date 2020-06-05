Khedira revela sonho de conquistar a Liga dos Campeões pela Juventus

Crédito: Marco Bertorello / AFP

Prestes a iniciar a quinta temporada pela Juventus, o meia alemão Sami Khedira continua com sede de títulos. O jogador de 33 anos revelou o sonho de conquistar a Liga dos Campeões com o clube de Turim.

– Ganhei quase tudo, mas é como um vício. Continuo com sede de vitórias. É por isso que jogo. O meu sonho é ganhar a Liga dos Campeões com a Juventus. Há três anos, na final com o Real Madrid, estivemos perto, mas acredito que nos próximos anos poderemos conseguir. É o meu sonho e também dos torcedores – disse em conversa no Instagram.

Khedira, tem uma Champions no currrículo pelo Real Madrid, na temporada 2013-2014.