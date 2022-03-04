Khedira revela que técnico da Alemanha ameaçou substituir quem fizesse piada no intervalo do 7 a 1

Em entrevista à ESPN, o ex-volante Khedira revelou bastidores da classificação da seleção alemã sobre o Brasil por 7 a 1, pela semifinal da Copa do Mundo de 2014. Prestes a completar oito anos da humilhante eliminação da Seleção Brasileira, o alemão disse que o treinador Joaquim Löw ameaçou substituir os jogadores que fizessem piadas no intervalo do jogo, que terminou em 5 a 0.

- No intervalo, Low disse que se alguém diminuísse seu desempenho ou fizesse piadas sobre estar vencendo por 5 a 0, ele o substituiria imediatamente e não jogaria na final - revelou.

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Khedira foi o autor do quinto gol da Alemanha, ainda na primeira etapa da partida. O ex-jogador disse também que o Löw pediu respeito à Seleção Brasileira e a seus torcedores.

- Ele nos disse para levar a sério e respeitar a seleção brasileira. Mais do que isso, respeitar os torcedores e o país - disse.

- Temos que respeitá-los, eles são o Brasil, nós somos a Alemanha, somos iguais. E talvez em alguns anos nós jogaremos novamente, e eles serão os que estarão vencendo por 5 a 0. Portanto, temos que permanecer humildes e respeitosos e terminar isso de uma boa maneira. É por isso que o segundo tempo se desenrolou do jeito que foi.