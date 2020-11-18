Khedira quer sair da Juventus na janela de transferências de janeiro

Khedira está farto de sua situação na Juventus e quer sair do clube italiano na janela de transferências de janeiro, revelou o jornal “Bild”. O veterano de 33 anos ainda não jogou na atual temporada e não faz parte dos planos do técnico Andrea Pirlo. Apesar do contrato até junho de 2021, o alemão quer sair imediatamente.Apesar da saída, as informações não apontam um novo destino para o meio-campista, mas sabe-se que a intenção do atleta é seguir atuando no futebol europeu ao invés de buscar mercados alternativos, como o da MLS.