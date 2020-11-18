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Khedira quer sair da Juventus na janela de transferências de janeiro

Meio-campista não faz parte dos planos do técnico Pirlo, não participou de nenhuma partida da temporada, mas quer seguir atuando no futebol europeu...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2020 às 10:37

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 10:37

Crédito: Miguel Medina / AFP
Khedira está farto de sua situação na Juventus e quer sair do clube italiano na janela de transferências de janeiro, revelou o jornal “Bild”. O veterano de 33 anos ainda não jogou na atual temporada e não faz parte dos planos do técnico Andrea Pirlo. Apesar do contrato até junho de 2021, o alemão quer sair imediatamente.Apesar da saída, as informações não apontam um novo destino para o meio-campista, mas sabe-se que a intenção do atleta é seguir atuando no futebol europeu ao invés de buscar mercados alternativos, como o da MLS.
Na última temporada, apesar de iniciar a campanha como titular com Sarri, Khedira teve problemas com lesões e não conseguiu ter uma sequência de jogos. Sua passagem pela Velha Senhora, que começou em 2015, após anos de Real Madrid, parece estar próxima do fim.

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