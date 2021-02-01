Khedira deixa a Juventus e assina com o Hertha Berlin, da Alemanha

Crédito: Divulgação / Site oficial do Hertha Berlin

Após mais de dez anos, o volante Sami Khedira está de volta à Alemanha. Nesta segunda-feira, o jogador foi anunciado pelo Hertha Berlin após rescindir seu contrato com a Juventus, onde atuava desde 2015. De acordo com a imprensa alemã, o vínculo será até o fim da atual temporada com o time da capital.

+ Veja a tabela da BundesligaSem espaço com o técnico Andrea Pirlo na Juventus, o meio-campista, que foi campeão mundial com a Die Mannschaft em 2014, não entrou em campo sequer uma vez nesta temporada. A última partida do atleta pela Velha Senhora foi no dia 12 de junho, na primeira partida após a pausa pela Covid-19.

- O Hertha não mediu esforços para me ajudar e oferece-me a oportunidade de regressar à Bundesliga. Estou grato por isso e, sinceramente, mal posso esperar pelo momento de estar em campo com a camisa azul e branca. Me sinto muito bem fisicamente e gostaria de ajudar a equipe com a experiência que adquiri nos últimos anos e levar o Hertha ao sucesso - disse Khedira.