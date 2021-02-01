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futebol

Khedira deixa a Juventus e assina com o Hertha Berlin, da Alemanha

Jogador estava sem espaço no clube italiano e será reforço da equipe da capital alemã na briga contra o rebaixamento na Bundesliga. Radonjic também é anunciado no Deadline Day...
LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 15:53

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 15:53

Crédito: Divulgação / Site oficial do Hertha Berlin
Após mais de dez anos, o volante Sami Khedira está de volta à Alemanha. Nesta segunda-feira, o jogador foi anunciado pelo Hertha Berlin após rescindir seu contrato com a Juventus, onde atuava desde 2015. De acordo com a imprensa alemã, o vínculo será até o fim da atual temporada com o time da capital.
+ Veja a tabela da BundesligaSem espaço com o técnico Andrea Pirlo na Juventus, o meio-campista, que foi campeão mundial com a Die Mannschaft em 2014, não entrou em campo sequer uma vez nesta temporada. A última partida do atleta pela Velha Senhora foi no dia 12 de junho, na primeira partida após a pausa pela Covid-19.
- O Hertha não mediu esforços para me ajudar e oferece-me a oportunidade de regressar à Bundesliga. Estou grato por isso e, sinceramente, mal posso esperar pelo momento de estar em campo com a camisa azul e branca. Me sinto muito bem fisicamente e gostaria de ajudar a equipe com a experiência que adquiri nos últimos anos e levar o Hertha ao sucesso - disse Khedira.
+ IFFHS faz seleção da década e não coloca Neymar; veja o time ideal montado

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